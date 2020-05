Dopo la live di due settimane fa che ha riunito alcuni dei principali sceneggiatori italiani, questa sera vi proporremo una nuova diretta con alcuni importanti registi capitanati da(tra i fondatori delle Giornate degli Autori e regista di numerosi documentari e film come Quale Amore).

Come sottolineavamo nello scorso appuntamento, è evidente che pur potendo lavorare la situazione mondiale è talmente mutevole, talmente grave e talmente innovativa e rivoluzionaria che i film non potranno non tenerne conto. E come faranno? Su cosa fare, cosa scrivere, come gestire le storie nell’era post Covid-19, nasce Registi Live!, un evento che BadTaste.it ospita oggi in diretta streaming sul suo canale YouTube alle 18:00, a due giorni dalla cerimonia dei David di Donatello.

Saranno un paio d’ore (e rotte) di confronto con altri nove registi, accuratamente alternati. Ognuno avrà il suo tempo per proporre, capire, parlare e fornire idee ma soprattutto ognuno potrà rispondere a domande, stimoli e richieste degli utenti.

La lista degli invitati che interverranno è:

Daniele Luchetti (La nostra vita)

(La nostra vita) Roberto Andò (Viva la libertà)

(Viva la libertà) Enzo Monteleone (El Alamein – La linea del fuoco)

(El Alamein – La linea del fuoco) Sergio Rubini (Il grande spirito)

(Il grande spirito) Cristina Comencini (La bestia nel cuore)

(La bestia nel cuore) Roan Johnson (Piuma, I delitti del Barlume)

(Piuma, I delitti del Barlume) Giorgio Giritti (Volevo nascondermi)

(Volevo nascondermi) Alessandro Rak (Gatta Cenerentola)

(Gatta Cenerentola) Edoardo De Angelis (Indivisibili)

Lungo le due ore potrete commentare su YouTube: i commenti saranno considerati come possibili spunti, come domande e questioni da affrontare.