Il celebre direttore della fotografiaha appena avviato un nuovo progetto con sua moglie e grande collaboratrice: si tratta di un podcast chiamato Team Deakins.

Sono già disponibili sei episodi che affrontano svariati temi come gli inizi (sull’approdo nel mondo del cinema), la collaborazione, i sopralluoghi, l’illuminazione, la composizione e pellicola/digitale (con Beverly Wood).

Sulla genesi del progetto James Deakins ha spiegato a Collider:

Curiamo il nostro sito web (rogerdeakins.com) da anni ormai, adoriamo confrontarci con le persone che sono agli inizi, condividendo la nostra esperienza con loro. Nel corso degli anni abbiamo partecipato a tanti botta e risposta, abbiamo risposto alle singole domande che ci venivano poste e ci siamo resi conto che spesso le domande erano le stesse. Così l’anno scorso mi è venuta l’idea di un podcast e Roger l’ha trovata un’idea interessante. Non sono riuscita a muovermi fino a gennaio, ma poi con la quarantena non abbiamo avuto più scuse.

Potete accedere al podcast di Roger e James Deakins cliccando qui.

Il direttore della fotografia, ricordiamo, ha vinto due premi Oscar per la fotografia di 1917 e di Blade Runner 2049 ed è stato candidato per The Reader – A voce alta, L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, Non è un paese per vecchi, L’uomo che non c’era, Fratello, dove sei?, Kundun, Fargo e Le ali della libertà.