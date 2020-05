Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Un Piccolo Favore, Adaline – L’eterna giovinezza) è entrata a far parte del cast di, nuovo thriller targato Netflix.

Il progetto è basato su un’idea di Michael Paisley (The Witcher), ingaggiato anche per scrivere la sceneggiatura. Gli unici dettagli sul lungometraggio ci svelano che il progetto è stato immaginato come una trilogia. Il primo film dovrebbe seguire le vicende di una donna che fa di tutto per sopravvivere e salvare la propria famiglia in uno scenario catastrofico post apocalittico.

La Lively figurerà anche come produttrice del film attraverso la B for Effort insieme a Kate Vorhoff. Anche il regista e produttore Shawn Levy (Stranger Things, Arrival) figurerà come produttore insieme a Dan Cohen e alla 21 Laps.

Di recente abbiamo visto Blake Lively in The Rhythm Section, Un Piccolo Favore, Chiudi gli Occhi, Paradise Beach: Dentro l’incubo, Café Society di Woody Allen e Adaline – L’eterna giovinezza.

Tra i suoi progetti futuri c’è The Husband’s Secret, nuovo film scritto da Pamela Gray.

Cosa ne pensate di questo nuovo film di Blake Lively? Diteci la vostra nei commenti!