Una settimana fa, Netflix ha reso noto che Tyler Rake , l’action movie prodotto dai fratelli Russo, è destinato a diventare il miglior lancio di sempre per un film sulla piattaforma, con circa 90 milioni di account che avranno scelto di vedere l’action movie nel primo mese.

Il protagonista del film, Chris Hemwsworth, ha già avuto modo qualche giorno fa di ringraziare il pubblico con un video su Instagram, mentre adesso da Collider (via CB.com) arrivano le considerazioni dei produttori, i fratelli Russo, sul debutto trionfale che il lungometraggio ha ottenuto sulla piattaforma.

Joe Russo: È interessante perché non fanno molte proiezioni. Sono molto riservati con le loro informazioni, una politica positiva perché da una parte tu non stai a farti troppe aspettative e, dall’altra, loro non vengono investiti più di tanto [dal riscontro pratico, ndr.]. Da filmmaker ti posso dire che mi va bene che non ci sia un tracking così approfondito che va fomentare o a tarpare le ali alle tue speranze. Arriva online e poi scopri come va. Poi è chiaro, pensi all’ammontare di gente che l’ha visto che equivarrebbe a un film che fa più di un miliardo di dollari al botteghino.

Anthony Russo: È comunque complicato mettere il dato in relazione a quello del box office perché ci sono più fattori esterni. Sono dati che vengono diffusi per creare una narrazione pubblica oggettiva, cosa che Netflix non fa perché è più complicato. Ma è positivo perché, comunque, sappiamo che per Netflix si è trattato di un successo. E, come diceva Joe, ha colpito il pubblico. Sono grato di aver avuto questa possibilità e di averlo fatto tramite questa piattaforma perché l’importante è raggiungere le persone.