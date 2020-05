A metà gennaio, in un articolo dedicato al futuro dipubblicato dall’Hollywood Reporter, avevamo letto che la Casa di Topolino aveva incaricato, sceneggiatore del nuovo film con Will Smith e Martin Lawrence di recente uscita, di scrivere la sceneggiatura de

Durante la promozione stampa della nuova serie TV targata Starz, Hightown, è stato lo stesso Jerry Bruckheimer a confermare che, effettivamente, Il Mistero dei Templari tornerà al cinema.

Stando a quanto affermato dal celebre produttore, la pellicola si farà e proporrà il medesimo cast degli altri due capitoli. Nella stessa occasione, è stato anche specificato che il franchise approderà anche su Disney+ con una serie apposita (trovate tutti i dettagli della faccenda nella nostra area tv a questo link).

Sono ormai diversi anni che si parla di Il Mistero dei Templari 3 e, nel 2018, il regista dei due film della saga spiegava perché la Disney aveva deciso di bloccare lo sviluppo del terzo episodio:

Quando il primo film della saga venne realizzato tutti ottennero un ottimo compenso. Ora, il problema non è che queste persone vogliono essere strapagate per realizzare il terzo film. È la Disney, che ritiene di avere altri film in cantiere in grado di incassare molto di più. Penso che si sbaglino, nel senso: hanno ragione riguardo ai film che stanno facendo, fanno un ottimo lavoro realizzando pellicole di successo. Ma penso che Il Mistero dei Templari 3 sarebbe uno di questi film. Non si rendono conto di quanto internet voglia questo film.

Poi, a marzo dello scorso anno, lo stesso Presidente e CEO della Disney Bob Iger aveva affrontato la questione durante un meeting con gli azionisti. Il dirigente non si è fatto trovare impreparato quando gli è stata posta una domanda incentrata proprio su National Treasure 3 e ha spiegato che si tratta di un argomento di conversazione ricorrente in Disney e che Jerry Bruckheimer, è sempre intenzionato a produrlo. L’unico problema è che ancora non si è trovata la giusta maniera di farlo, motivo per cui non è mai stata data la “luce verde” al progetto.

Cosa ne pensate e quanto attendete questo terzo episodio de Il Mistero dei Templari? Ditecelo nei commenti qua sotto!