Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video (nella versione americana) è presente la “versione estesa” di, il film di Adrian Grunberg con protagonista Sylvester Stallone.

In particolare il film è caratterizzato dalla presenza di una decina di minuti in più posti nella parte iniziale in cui vediamo Rambo che cerca di salvare tre escursionisti da un diluvio improvviso, come descritto dall’utente di Reddit madfish2k diversi mesi fa.

Tale sequenza è stata proiettata nelle versioni del film viste in Australia, Messico, Svezia, Brasile e Finlandia, ma non nelle versioni approdate nelle sale americane, inglesi e canadesi.

Rambo: Last Blood è arrivato nei nostri cinema il 26 settembre.

Questa la sinossi:

37 anni dopo il primo film, arriva il quinto capitolo di un franchise diventato un cult: Rambo – Last Blood. Sylvester Stallone torna nei panni di un personaggio che lo ha reso una star planetaria: John Rambo, il veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell’esercito americano. Dopo aver abbattuto soldati sovietici in Vietnam e Afghanistan, e massacrato brutali combattenti dell’esercito birmano, John torna nel ranch di famiglia per iniziare finalmente una vita tranquilla… prima che il destino lo riporti di nuovo a scatenare l’inferno contro un ultimo nemico.

Diretto da Adrian Grunberg, il film vede nel cast anche Paz Vega, Adriana Barraza, Sergio Peris-Mencheta, Joaquin Cosio e Oscar Jaenada.

