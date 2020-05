Non tornerà a dirigere il sequel di Bright per Netflix (per cui è in trattative Louis Leterrier), eppureè stato comunque reclutato dal colosso dello streaming per scrivere, dirigere e produrre

Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo bestseller di Harlan Coben, lo stesso autore di gialli come Non dirlo a nessuno, Svaniti nel nulla, Non hai scelta, Identità al buio, Estate di morte e Fidati di me.

La storia segue un professore universitario, Jake Fisher, che partecipa al funerale del marito di una sua vecchia fiamma (Natalie, l’amore della sua vita). Non la vede da sei anni, ma al funerale scopre che la vedova in lutto non è la stessa donna che ricorda, così decide di trovarla e scoprire la verità.

Ayer figurerà come produttore con Chris Long attraverso la loro casa di produzione Cedar Park.

Netflix ha già adattato due dei romanzi di Coben, rendendoli due serie: la prima è The Stranger, la seconda Safe. Estate di morte sarà invece una serie polacca in sei episodi diretta da Leszek Dawid e Bartosz Konopka e scritta da Agata Malesińska e Wojtek Miłoszewsk.

Che ne dite dei primi dettagli del film Netflix Six Years di David Ayer?

Fonte: Deadline