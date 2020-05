Nonostanteabbia dato vita, sul grande schermo, a uno dei più noti Serpeverde della saga di Harry Potter, Draco Malfoy, il Cappello Parlante del Wizarding World sembra pensarla diversamente.

Nelle ore scorse, Tom Felton ha postato una serie di screenshot del test di smistamento fatto sul sito citato e, come potete constatare voi stessi grazie al post qua sotto, il tutto non è andato a buon fine per il suo Draco:

Restando in tema Wizarding World vi ricordiamo che l’iniziativa Harry Potter at Home è entrata in una nuova fase: dallo scorso 5 maggio sul sito lanciato per combattere la quarantena si potranno ascoltare i capitoli di Harry Potter e la Pietra Filosofale narrati da alcuni lettori d’eccezione, il primo dei quali è, ovviamente, Daniel Radcliffe!

Accanto al “ragazzo sopravvissuto” ci saranno Stephen Fry (lettore degli audiolibri), David Beckham (grande appassionato), Dakota Fanning, Claudia Kim (Nagini in Animali Fantastici), Noma Dumezweni (Hermione a teatro in Harry Potter and the Cursed Child) e Eddie Redmayne (Newt Scamander), ma anche alcuni altri ospiti a sorpresa che leggeranno i restanti capitoli del libro (in tutto 17).

Il progetto rientra nell’iniziativa Harry Potter at Home lanciata da J.K. Rowling e dai suoi partner “magici” a sostegno di bambini, genitori e insegnanti confinati a casa per l’emergenza Coronavirus, bloccati nel nostro mondo babbano delle mura domestiche.

La sezione ospita informazioni e attività complementari alla scoperta dei libri della scrittrice, con quiz, tutorial di disegno e cruciverba.

All’iniziativa partecipano anche case editrici come la Bloombsbury e la Scholastic, ma anche Audible: hanno tutte accettato di rendere disponibile gratuitamente a tutti il primo libro della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Cosa ne pensate della curiosa esperienza capitata a Tom Felton col sito del Wizarding World? Ditecelo nei commenti!