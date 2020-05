torna a parlare con Elle di, il film dei Marvel Studios rimandato a novembre, e nello specifico della “grossa decisione” rappresentata da quel sì all’Universo Cinematografico Marvel.

Come raccontato dall’interprete di Yelena Belova:

Il timore dell’attrice era che i fan non apprezzassero il suo accento russo una volta mostrata la prima clip al Comic-Con di San Diego:

Non avevo mai sentito delle urla simili. La cosa bella è che siamo saliti sul palco, abbiamo salutato il pubblico e poi abbiamo visto una clip con tutto il pubblico. Ero spaventata perché avrebbero tutti ascoltato il mio accento russo e non sapevo che effetto facesse. E poi visto che interpreto un personaggio mai visto prima, che però è noto nei fumetti, non sapevo se la gente mi avrebbe odiato. Eravamo lì in piedi e ho cominciato ad avere le mani sudate, abbiamo cominciato a stritolarci a vicenda [io e Scarlett] e anche lei stava sudando! E poi le ho detto una cosa: “A queste cose non ci si abitua. Per te continua a essere così potente, eppure sei la loro leggenda”.