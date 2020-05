è impegnata nella promozione stampa della seconda stagione die, durante una chiacchierata con Collider , ha avuto la possibilità di parlare anche della prospettiva di tornare ad Highclere Castle per un nuovo film die dell’amore per la saga di

L’interprete di Anna Bates Joanne Froggatt ha così commentato il successo ottenuto dal lungometraggio di Downton Abbey uscito qualche mese fa, 190 milioni di dollari d’incasso worldwide a fronte di un budget di appena 13, e le voci circa lo sviluppo di un capitolo due.

È stato incredibile. Nessuno di noi, da chi stava dietro alla macchina da presa a noi del cast, si aspettava che il film andasse così bene. Speravamo che la gente andasse a vederlo e trovasse del pubblico in sala, ma nessuno si sognava un successo così elevato […] Ci sono persone che m’hanno detto di averlo visto quattro volte al cinema per quanto lo hanno amato. È grandioso. È bello aver dato modo alle persone di ritrovare i personaggi dello show, condendo il tutto anche con un pizzico di nostalgia. Credo che alla fin fine abbia tutto a che fare con il riuscire a divertire le persone. Il team, a quanto pare, ce l’ha fatta. Èd è stato emozionante farne parte. Sarebbe bello tornare. So che ci sono delle effettive discussioni per un secondo film di Downton Abbey ed è adorabile che se ne stia parlando perché se il primo lungometraggio non fosse andato così bene non staremmo qua a farlo. Se riusciremo a mantenerci su determinati standard dando ai fan qualcosa che vorrebbero effettivamente guardare, perché no? Chiaramente molto ha a che fare con la possibilità di rimettere tutto il cast insieme, un’operazione logisticamente non semplice. Tutti sono impegnati in qualcosa. Ovvio, non al momento visto che è tutto fermo, ma tutti hanno degli ingaggi. Dobbiamo attendere e vedere, ma sarebbe bello farne un altro.