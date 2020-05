In una chiacchierata fatta con Collider (via CB.com ),ha ricordato l’esperienza avuta con, il discusso cinecomic ditratto dalla graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons.

Malin Ackerman che, nella pellicola, ha interpretato Laurie Juspeczyk / Spettro di Seta II, racconta:

Watchmen ha dato un notevole scossone alla mia carriera anche perché lavorando a quel film mi sentivo un po’ fuori posto. Ho faticato parecchio perché si trattava di una pellicola davvero imponente e non avevo la più pallida idea di quello che stavo facendo. Non avevo alcun tipo di allenamento e mi sono ritrovata a lavorare con tutti questi fantastici attori che invece avevano tutta la preparazione di questo mondo. Non mi sentivo degna di stare lì. Mi pareva di averli ingannati col mio casting. Mi sono ritrovata ad affrontare davvero tante cose nuove, per questo ti parlo di scossone e cambiamento perché a un certo punto mi sono detta “Ok, non riesco più a star dietro a questa cosa. Devo cominciare a basare le mie decisioni su quello che voglio imparare, sulla base della direzione creativa che voglio intraprendere, in base a quello che trovo davvero divertente”. Volevo migliorare senza sentirmi più nella scomoda posizione di sentirmi l’anello debole della linea di produzione. Per questo ti posso dire che è stato un punto di svolta per me.