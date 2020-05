In un’intervista concessa a LAD Bible ha avuto la possibilità di discutere di, la pellicola diretta dae interpretata dale cui riprese sono state interrotte qualche settimana fa per via dell’emergenza sanitaria causata dal nuovo Coronavirus.

Nel momento in cui la testata gli domanda se sia lecito aspettarsi un Batman più dark e violento, Andy Serkis (che nella pellicola interpreterà il maggiordomo Alfred Pennyworth) risponde:

Posso dire che non è un’affermazione distante dalla realtà. È molto basato sulla connessione emotiva fra Alfred e Bruce. Che è davvero al centro della vicenda. E lo script realizzato da Matt è davvero squisito.

Circa il modo in cui si è approcciato all’iconica parte del “surrogato paterno” del multimiliardario Wayne e agli eventuali paragoni con le precedenti iterazioni aggiunge:

Michael Caine è stato fantastico. Il suo Alfred era leggendario e non potrei neanche pensare di avvicinarmi a lui, davvero. Comunque una via la devi trovare necessariamente da te. È come interpretare gli iconici ruoli di Shakespeare, fai delle rivisitazioni e devi renderli tuoi in qualche maniera. Capire quali aspetti del personaggio entrano direttamente in connessione con te creando il tuo personale diagramma di Venn. Quando la produzione è stata fermata ero letteralmente a metà delle mie riprese. Sarà interessante constatare l’impatto della cosa quando le riprese ripartiranno. Ma sarà un film fantastico.

The Batman uscirà, salvo slittamenti dovuti all’interruzione delle riprese, il 21 giugno 2021.

Il film è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita tempo fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

Quanto attendete The Batman? Dite la vostra nello spazio dei commenti!