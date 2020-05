Dal successo critico commerciale diall’Oscar vinto perpassando per la partecipazione ae la futura regia di un film diè sempre più sulla cresta dell’onda e, fra i suoi fan, c’è naturalmente anche, l’interprete del Dio del Tuono nell’Universo Cinematografico della Marvel.

La star ha parlato del regista/sceneggiatore in un profilo pubblicato qualche giorno fa da GQ.

Parlando del filmmaker neozelandese, Chris Hemsworth si è così espresso:

Taika è incredibilmente divertente. Ma non fraintendete quella frenetica e fanciullesca energia per mancanza di preparazione. Quella di riuscire a mettere a proprio agio le persone attraverso il senso dell’umorismo e di possedere, allo stesso tempo, tutto quel bagaglio di conoscenze che un regista deve avere per guidarti attraverso il processo di realizzazione di un film, è una combinazione di fattori alquanto unica. Una cosa che si è manifestata in un momento in cui volevo disperatamente che ci fosse più umorismo per il personaggio.

Chris Hemsworth ha commentato anche l’Oscar vinto da Taika Waititi per la Miglior Sceneggiatura non Originale di Jojo Rabbit:

Sono stato davvero felice per lui. È stato un momento molto speciale. Ammetto di non aver visto gli altri film contro cui concorreva, anzi, non ho proprio visto molti dei film in corsa. Vivendo quaggiù in Australia sto un po’ fuori da quel giro.

Thor: Love and Thunder, il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di…Thor.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per l’11 febbraio 2022, mentre le riprese non sono state ancora fissate.

