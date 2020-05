Il fotografo Niko Tavernise ha diffuso in rete (in esclusiva per ScreenRant.com ) uno scatto inedito proveniente dal set di2, il film con Keanu Reeves approdato nelle sale nel 2017.

La foto in questione mostra il personaggio di Reeves mentre passeggia con il suo nuovo amico a quattro zampe nel terzo atto del lungometraggio.

Potete vedere la foto qua sotto:

Il primo film della saga, uscito a ottobre 2014, aveva debuttato con 14.4 milioni di dollari, seguito dal secondo film nel febbraio 2017 con 30.4 milioni di dollari nel primo weekend. John Wick 3 – Parabellum ha raccolto, nel suo esordio, ben 56.8 milioni di dollari negli USA e 93 in tutto il mondo per poi arrivare $326,7 milioni a fine corsa: un successo crescente inaspettato che ha convinto la Lionsgate a mandare avanti il franchise ( già in espansione con uno spin-off).

Ecco la sinossi del primo film di John Wick: Capitolo 2:

Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell’ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di assecondarlo e si dirige a Roma dove affronterà alcuni dei più spietati killer al mondo.

Cosa ne pensate della foto? Diteci la vostra nei commenti!