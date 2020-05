Rumour, conferme, smentite. In molti hanno parlato della possibile connessione di sangue tra, personaggio incontrato in. Nella conclusione di Episodio IX un piccolo e ambiguo scambio di battute tra i due personaggi aveva dato vita alla teoria che vedeva Lando essere il padre della giovane ragazza, rapita da piccola da Primo Ordine e costretta (come tanti altri bambini in tutta la galassia) a diventare uno Stormtrooper.

Ma ora grazie alla “novellizzazione” del film scritta da Rae Carson tale teoria viene messa vagamente in dubbio, in quanto Lando in un passaggio del romanzo decide di andare alla ricerca di tutti quei bambini rapiti dal primo ordine per riportarli alle proprie famiglie. E ovviamente spera di ritrovare anche la figlia scomparsa. Quindi il legame di parentela tra lui e Jannah è ancora in discussione.

Ecco l’estratto dal romanzo:

Lando e Lady Luck avrebbero aiutato questi bambini speciali. Trovare le loro famiglie, se questo è quello che volevano. Aiutarli a fare luce sul loro nuovo posto nella galassia. Cavoli, forse avrebbe ritrovato sua figlia. Probabilmente no, conosceva le probabilità. Ma sarebbe un buon modo per trascorrere i suoi anni del crepuscolo, giusto? Se i bambini fossero stati favorevoli, comunque.

Essendo passato molto tempo dall’ultima volta in cui i due si sono visti è possibile effettivamente che Lando sia il padre di Jannah, ma è possibile anche che la ragazza gli ricordi solamente la figlia, e che quest’ultima sia ancora dispersa nella galassia.

Proprio di recente Naomi Ackie aveva parlato di Jannah e del potenziale riguardo un possibile spin-off sul personaggio:

Jannah era un personaggio completamente nuovo e mi piace l’dea che l’universo di Star Wars si stia espandendo. Penso che lei potrebbe ottenere uno spin-off. Ha una backstory molto ricca che mi ha illustrato il regista J.J. Abrams e ha un futuro che ancora non conosciamo.

Per restare in tema Guerre Stellari vi ricordiamo che la Saga degli Skywalker è disponibile al completo – compreso l’ultimo arrivato Star Wars: L’ascesa di Skywalker – su Disney +

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: CB