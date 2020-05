ha parlato con Empire dello stato della produzione die dei suoi sequel alla luce dell’emergenza Coronavirus.

“È una bella gatta da pelare” ha detto il regista a Empire per la nuova edizione dedicata alla celebrazione del cinema. “Voglio tornare a lavorare ad Avatar, cosa che non ci è permesso fare sotto stato di emergenza“.

Il regista, che parlava dalla sua casa a Malibu, ha spiegato che stava per attraversare il mondo per una nuova porzione di riprese quando l’emergenza ha fermato tutto. “Stavamo per tornare in Nuova Zelanda per le riprese, ma sono state rimandate. Al momento stiamo cercando di tornare a girare quanto prima“.

Cameron è sembrato comunque ottimista, lasciando intendere che l’emergenza non avrà un impatto sulla data d’uscita:

Il lato positivo è che la Nuova Zelanda sembra aver risposto in maniera molto efficiente al controllo del virus, l’obiettivo non è la riduzione, ma l’eradicazione, cosa che credono possibile attraverso il tracciamento dei contatti e i test. Quindi sono buone notizie.

Ha confermato, poi, che la post-produzione è in corso:

Abbiamo messo tutti – alla Weta Digital e alla Lightstorm – a lavorare da casa nei limiti del possibile. Ma il mio lavoro è in teatro di posa a gestire le cineprese virtuali, perciò posso lavorare un po’ al montaggio, ma non è il massimo per me.

L’intervista si è tenuta pochi giorni prima dell’annuncio che in Nuova Zelanda, grazie alle linee guida stabilite dal governo, l’industria cinematografica e televisiva è pronta a ripartire, rimettendo in carreggiata la lavorazione di kolossal come i sequel di Avatar diretti da James Cameron e la serie tv del Signore degli Anelli prodotta da Amazon.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. Era previsto un nuovo blocco di riprese ad aprile, ma è stato tutto sospeso a causa dell’emergenza sanitaria.

Secondo la scaletta di produzione, la lavorazione di Avatar 2 e Avatar 3 dovrebbe terminare entro la fine del 2020, con l’uscita di Avatar 2 fissata per il 17 dicembre 2021 e quella di Avatar 3 fissata per il dicembre 2023. Avatar 4 dovrebbe uscire a dicembre 2025, mentre Avatar 5 a dicembre 2027.

In questa pagina trovate tutte le nostre notizie collegate alle ripercussioni che tutto ciò sta avendo sull’industria del cinema.