, il nuovo CEO della Disney, ha rilasciato un’intervista alla CNBC in cui ha ribadito che le più grandi produzioni della major rimandate a causa dell’emergenza nuovo Coronavirus come, restano confermate per l’uscita in sala e non verranno proposte su Disney+.

Allo stato attuale, la data di uscita della pellicola ispirata all’omonimo film d’animazione resta fissata al 24 luglio, una finestra che però, in molti, giudicano eccessivamente ottimista. La Disney si troverebbe molto probabilmente ad affrontare uno scenario analogo a quello della Warner con Tenet, un panorama in cui un film dal budget multimilionario avrebbe la possibilità di uscire solo in alcune parti degli Stati Uniti visto che, purtroppo, la situazione è decisamente fluida e in divenire.

Bob Chapek spiega che la possibilità di lanciare dei progetti direttamente su Disney+, come accadrà con il già annunciato Artemis Fowl, sarà “una strada praticabile e importante visto e considerato il notevole successo che Disney+ sta avendo”, ma che la compagnia “crede nell’importanza dell’esperienza cinematografica, specie in relazione al lancio dei grandi blockbuster basati su franchise”. Secondo il CEO è una strategia che “fornisce carburante a tutta la Disney, dai prodotti su licenza per i consumatori passando per i parchi della major fino ad arrivare a Disney+. Il cinema resta la maniera più intelligente per lanciare i nostri tentpole [come Mulan e Black Widow, ndr.]”.

Nello specifico delle strategie di distribuzione streaming dei lungometraggi Disney, Bob Chapek aggiunge:

Si tratteranno di scelte deliberate che verranno stabilite per ciascun film. Non ci saranno regole rigide e veloci. La situazione del COVID ci ha insegnato che devi adottare una certa flessibilità, devi essere agile e noi resteremo agili. Ma crediamo sempre nella finestra cinematografica. Parlando dei film che potrebbero arrivare dopo Artemis, forse ce ne saranno altri che metteremo direttamente su Disney+, ma, per il momento, per la maggior parte dei tentpole Disney ci limiteremo ad attendere la disponibilità di slot cinematografici.

Cosa ne pensate delle considerazioni di Bob Chapek sulle strategie della Disney e sulla distribuzione di film come Mulan e Black Widow? Potete dircelo nello spazio dei commenti!

