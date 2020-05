I parchi, a eccezione di quello presso Shanghai che ha riaperto i battenti nella giornata di ieri, sono ancora chiusi a causa dell’emergenza sanitaria collegata al nuovo Coronavirus, ma grazie a, la piattaforma streaming della Casa di Topolino, è comunque possibile “visitarli” con delle playlist tematiche.

Come noto, molte ride dei parchi Disney hanno ispirato dei franchise di successo, basti pensare a Pirati dei Caraibi, molte zone presenti all’interno di queste ambite località turistiche sono basate su questo o quel classico dello studio mentre sezioni speciali, come quella di Star Wars Galaxy’s Edge, hanno una narrazione che va in qualche modo a intrecciarsi con quella dei film.

Ecco, a seguire, le varie watchlist ispirate a Disneyland e Disney World (ovviamente alcuni titoli, come ad esempio Frozen II, potrebbero non essere presenti nella library italiana, ndr.).

Magic Kingdom

Aladdin

Apollo: Missions to the Moon (National Geographic)

Alice in Wonderland

An Extremely Goofy Movie

Cinderella

Davy Crockett, King of the Wild Frontier

Dumbo

Fairy Tale Weddings

The Little Mermaid

Maleficent

The New Adventures of Winnie the Pooh

Monsters, Inc.

Peter Pan

Pinocchio

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

The Princess and the Frog

Sleeping Beauty

Snow White and the Seven Dwarfs

Tangled

Tinker Bell

Disney’s Hollywood Studios

Cars

Disney Gallery: The Mandalorian

Disney Insider

Encore!

Forky Asks a Question

Hannah Montana

High School Musical: The Musical: The Series

The Incredibles

Lamp Life

The Mandalorian

Mickey and the Roadster Racers

Miles from Tomorrowland

Muppet Babies

The Muppet Movie

One Day At Disney

Pixar in Real Life

Pixar: Spark Shorts

Star Wars: The Force Awakens

Star Wars: The Rise of Skywalker

Toy Story 4

Disney’s Animal Kingdom

African Cats (Disneynature)

Avatar

Bambi

Bizarre Dinosaurs (National Geographic)

Chimpanzee (Disneynature)

Chip ’n Dale: Rescue Rangers

The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos (Disneynature)

DuckTales

Dr. Doolittle 2

Elephant

The Good Dinosaur

Into the Okavango (National Geographic)

Jane Goodall: The Hope (National Geographic)

The Jungle Book

The Lion King

Monkey Kingdom (Disneynature)

Swiss Family Robinson

Whispers: An Elephant’s Tale

Unlikely Animal Friends (National Geographic)

Epcot

Coco

Finding Nemo

Frozen II

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Honey, I Shrunk the Kids

The Imagineering Story

Into the Unknown: Making Frozen 2

Journey to the Center of the Earth

Mary Poppins Returns

Mission to the Sun (National Geographic)

Ratatouille

Rocket & Groot

Roving Mars

Sacred Planet

Saving Mr. Banks

Science Fair

Sea of Hope (National Geographic)

20,000 Leagues Under the Sea

