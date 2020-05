Il governo ha stabilito che i cinema nel Regno Unito non riapriranno prima del: lo si legge, come riportato da Variety , in un nuovo documento di 60 pagine diramato lunedì pomeriggio dal titolo “Our Plan to Rebuild” sui progetti per la ripartenza.

I cinema compaiono nelle imprese “ad alto rischio” e saranno pertanto tra gli ultimi a riaprire dal 4 luglio in poi – definita la Fase 3 – assieme a parrucchieri e centri estetici.

Tutti dovranno chiaramente seguire le linee guida per la messa in sicurezza e il distanziamento, anche se nel documento si legge che non necessariamente la data del 4 luglio è da intendersi come definitiva.

“Alcuni spazi che sono per natura affollati e dove potrebbe essere difficile garantire il distanziamento potrebbero non riaprire o riaprire soltanto in parte” si legge. “In ogni caso il governo vorrà riavviare il maggior numero di imprese e spazi aperti possibile in base ai risultati dei dati ogni volta disponibili“.

Per quanto riguarda il resto del mondo oltre al Regno Unito citiamo il caso della Cina, in cui la riapertura dei cinema ha avuto il via libera, mentre per l’Italia la situazione non è ancora chiara: in occasione della serata dei David di Donatello alcuni giorni fa il ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini ha annunciato che questa settimana si sarebbe incontrato con i rappresentanti del mondo del cinema per discutere delle misure da adottare per riaprire le sale nel nostro paese. Potete leggerne di più in questo articolo.