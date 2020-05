Il regista ha parlato senza peli sulla lingua del risentimento nei confronti di altri cinecomic:

Ero amareggiato dopo l’uscita di Fantastic 4 e provavo risentimento nei confronti di quel genere, anche perché mi sentivo escluso da un gruppo di registi in gamba in grado di girare quei film con successo. Probabilmente provavo risentimento nei confronti di persone di cui ho grande rispetto come James Gunn, che è stato miracolosamente capace di rendere Guardiani della Galassia un film appagante per tutta la famiglia ma al contempo un progetto folle, stravagante, persone e autoriale. Ero risentito per tutto questo.