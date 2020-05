Gia qualche giorno fa abbiamo riportato le dichiarazioni direlative alla sua probabile partecipazione al nuovo capitolo della saga di

L’arrivo di un nuovo capitolo di Scream è stato confermato qualche settimana fa quando il progetto è stato affidato a Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi di Finché morte non ci separi.

Al momento non si sa molto altro. Si tratterà di un sequel classicamente inteso o di un reboot? L’informazione non è attualmente nota.

La storica interprete di Sidney Prescott, Neve Campbell appunto, è tornata a parlare di Scream 5 insieme all’Hollywood Reporter. Dalle pagine dell’autorevole testata ha raccontato:

Ho ricevuto questa lettera davvero piena di rispetto dei registi Matt Bettinelli Olpin e Tyler Gillett. Mi hanno contattato per Scream 5 e devo dire che questi filmmaker sono incredibilmente talentuosi. Hanno scritto questa lettera dove Wes Craven viene onorato in maniera splendida e dove mi hanno spiegato che Wes e i suoi Scream rappresentano la ragione stessa del loro amore verso i film horror. E hanno anche avuto modo di spiegarmi quanto siano davvero entusiasti all’idea di avere l’opportunità di realizzare una pellicola di questa saga, di quanto vogliano celebrare e rispettare la visione artistica di Wes. È stato davvero bello leggerla e sono loro grata. Il solo modo che avrei per tornare a recitare in uno Scream è proprio quello di farlo con un progetto concepito da registi seriamente intenzionati a onorare Wes. Siamo nelle fasi iniziali delle negoziazioni e, per constatare se tutto andrà a buon fine, dobbiamo vedere come va avanti questa situazione del COVID. Ci sono troppe questioni in sospeso ora come ora, dal quando potremo materialmente girare il film al come riavviare tutto il business.