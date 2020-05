Steven Soderbergh e la DGA stanno lavorando “notte e giorno” per il riavvio delle produzioni

Era il 16 aprile 2020 quando la(DGA), la corporazione di registi cinematografici e televisivi statunitensi che conta più di 18.000 membri, ha annunciato cheavrebbe presieduto un comitato speciale per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Con un messaggio pubblicato sul sito della DGA, il presidente Thomas Schlamme e il direttore esecutivo Russell Hollander hanno dichiarato che la task force sta lavorando “notte e giorno” per stabilire i criteri per il riavvio delle produzioni:

Il comitato sta lavorando notte e giorno per determinare le modalità di un ritorno sicuro alla produzione. Stiamo adottando un approccio estremamente diligente, facendo ricorso alle ultime scoperte scientifiche e confrontandoci con i migliori esperti medici e analisti del rischio. Ma come saprete conoscendo le difficoltà di una produzione, ci sono un mucchio di questioni complesse in gioco, senza contare la fluidità della situazione e le tante incognite. Siamo nell’occhio del ciclone.

Hanno poi aggiunto:

Ogni singolo giorno lavoriamo sodo non solo per proteggere il nostro futuro, ma anche per dargli la forma che vogliamo. È quello a cui pensiamo quando ci svegliamo e quando andiamo a dormire. Ci saranno sfide, ci saranno ostacoli e non sarà facile, ma lo affronteremo puntando al futuro che stiamo plasmando insieme.