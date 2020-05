Anche il Giappone è (quasi) pronto a ripartire: come segnalato dall’ Hollywood Reporter , i cinema del terzo mercato cinematografico più grande al mondo inizieranno a riaprire in maniera graduale.

Toho Cinemas, la catena più grande in Giappone, ha annunciato ieri che avrebbe riaperto dieci cinema nelle prefetture meno colpite dall’emergenza Coronavirus. Aeon Cinemas ha poi annunciato di voler fare seguito alla decisione della Toho riaprendo 27 multiplex in 16 prefetture a partire dal 18 maggio.

Il primo ministro Shinzo Abe lunedì scorso ha dichiarato che il governo avrebbe lavorato per annullare lo stato di emergenza nelle 34 prefetture in cui il virus ha dato forti segni di declino. Tokyo, Osaka e altre città densamente popolate per il momento resteranno in quarantena.

Toho e Aeon devono ancora esporsi sui film che proporranno al pubblico una volta riaperte le sale, ma quel che è certo è che anche in questo caso saranno prese le dovute precauzioni per la sicurezza degli spettatori.

La notizia arriva subito dopo quella relativa alla decisione del governo cinese di dare il via libera alla riapertura dei cinema. Quanto all’Italia, la situazione non è ancora chiara: in occasione della serata dei David di Donatello alcuni giorni fa il ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini ha annunciato che questa settimana si sarebbe incontrato con i rappresentanti del mondo del cinema per discutere delle misure da adottare per riaprire le sale nel nostro paese. Potete leggerne di più in questo articolo.