Prossimamente vedremo(Aquaman) in Dune, l’attesissimo kolossal di Denis Villeneuve tratto dal romanzo di Frank Herbert. Ma in attesa di vedere Momoa in azione sul grande schermo, lui stesso è apparso come protagonista di un divertente video in cui lo possiamo vedere mentre sfoggia le sua capacità di “lanciatore di tomahawk ” (come già accaduto in passato).

Tuttavia non tutte le ciambelle riescono col buco, come dimostra la seconda parte del video.

Potete vedere il video qua sotto:

Jason Momoa still in Khal Drogo mode. No-look ax throws with ease 😳 pic.twitter.com/yA6Ar7FBFP — Bleacher Report (@BleacherReport) May 12, 2020

Dune è uno dei progetti più importanti del 2020 per la Warner Bros., e la major sta già sviluppando il sequel.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

FONTE: Twitter