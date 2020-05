Variety riporta la notizia del casting diper il nuovo progetto di, il film fantascientifico

Emmerich non è un novellino del genere, tutti noi lo ricordiamo al timone di film come Indipendence Day, L’alba del giorno dopo, Indipendence Day – Rigenereazione e la serie Tv Stargate.

Il suo nuovo progetto, Moonfall, racconterà di una misteriosa forza che lentamente devia la luna dalla sua orbita attorno alla Terra, portandola inevitabilmente in rotta di collisione con il nostro pianeta, con il rischio di porre fine alla vita così come la conosciamo. Per questo una squadra “alla buona” deciderà di tentare l’impossibile con una missione nello spazio per atterrare sulla luna e salvare la Terra dalla distruzione.

Josh Gad interpreterà un genio della scienza che fa per primo la scoperta che la luna è destinata a uscire dalla sua orbita.

Il film sarà diretto da Emmerich, dopo Midway arrivato l’anno scorso – su una sceneggiatura scritta insieme ai suoi co-sceneggiatori Harald Kloser e Spenser Cohen.

Tutti ricordiamo Josh Gad come LeTont nell’adattamento Disney live action di La Bella e la Bestia e di recente lo abbiamo visto in Assassinio sull’Orient Express di Kenneth Branagh, Frozen 2: Il Segreto di Arendelle (con la voce di Olaf) e lo vedremo presto nel nuovo adattamento Artemis Fowl, che sarà disponibile a giugno su Disney+

Fonte: Variety