I film dello Studio Ghibli e di Hayao Miyazaki hanno fatto sognare tutti noi, trasportandoci nel surreale immaginario nipponico grazie a scenari incredibili, personaggi iconici, musiche entrate nel nostro cuore e un’animazione sempre di qualità eccelsa; sapere che presto avremo un nuovo lungometraggio prodotto dallo Studio del Maestro in persona non può che farci restare in trepidante attesa.

Anche se questa attesa dovesse durare anni.

Il produttore dello Studio Ghibli, Toshio Suzuki, ha di recente parlato a Entertainment Weekly dei nuovi progetti in sviluppo dello studio, aggiornando sul progetto di Miyazaki How Do You Live? che, vi ricordiamo, qualche mese fa era al 15% della lavorazione.:

Il film a cui Hayao Miyazaki sta lavorando al momento è una colossale storia fantastica.

Si può pensare che dopo una serie di successi diventati dei classici intramontabili (La città incantata, Il castello errante di Howl, Il mio vicino Totoro, La principessa Mononoke) un genio come Hayao Miyazaki, all’età di 79 anni, possa godersi il meritato riposo (il suo ritiro dalle scene era stato da lui annunciato nel 2013), ma il Maestro ha voluto concedersi un ultimo film a cui lavorare.