ha partecipato, in remoto, allo show di Ellen dove ha avuto modo di parlare del nuovosfoggiando un look che, se stessimo parlando di un’altra persona, avremmo definito come bizzarro, ma che nel suo caso è del tutto normale: una maschera da panda.

Nel corso della chiacchierata, il panda Bill Murray ha spiegato che durante la lavorazione di Ghostbusters: Legacy si è avvertita in maniera particolare la mancanza di due persone storicamente legate alla saga degli Acchiappafantasmi: Harold Ramis e Rick Moranis.

Si sente la mancanza di due persone meravigliose. Ci sono mancati Rick Moranis e Harold Ramis. Sono grandiosi e la loro assenza era percepibile per molte ragioni. Erano così importanti dal punto di vista creativo e del divertimento del lavorare a questi film. Ma Harold ha a che fare con la storia della pellicola e sarà molto interessanti.

Ovviamente, si tratta di assenze motivate da ragioni differenti. Rick Moranis, come noto, ha semplicemente ridotto drasticamente la sua attività professionale di attore per motivi di carattere familiare. Di recente però l’abbiamo ritrovato nella puntata di Oggetti di Scena dedicata a Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, franchise dove farà ritorno nonappena le produzioni hollywoodiane potranno ripartire. La Disney, settimane fa, ha annunciato un sequel cinematografico del franchise che verrà nuovamente diretto dal veterano Joe Johnston.

Harold Ramis, uno dei più geniali e apprezzati autori e interpreti della grande commedia americana, è venuto a mancare il 24 febbraio 2014 a Chicago – circondato dalla sua famiglia.

Per motivi mai del tutto resi pubblici, Bill Murray e Harold Ramis, amici oltre che colleghi, per molti anni non si sono più parlati dopo aver realizzato insieme Ricomincio da Capo. Come racconta anche la figlia di Ramis nella puntata di I Film della Nostra Infanzia dedicata a Ghostbusters proposta da Netflix, i due si sono riavvicinati poco prima della scomparsa del geniale attore, sceneggiatore e regista di Chicago avvenuta nel 2014.

Diretto da Jason Reitman, Ghostbusters: Legacy dovrebbe arrivare nelle sale il 5 marzo 2021 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi:

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.

Il film è prodotto dalla Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan.

A più di trent’anni dall’uscita nelle sale dell’iconico Ghostbusters, il cast originale, composto da Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, sarà di nuovo insieme per ridar vita a una delle saghe cinematografiche più amate della storia.

Tra i protagonisti anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd.

