Stando alle ultime decisioni della Disney, l’alba non sorgerà per il musical di Broadway di Frozen , dopo la chiusura per l’emergenza Coronavirus.

La divisione teatrale della compagnia ha annunciato poche ore fa che l’adattamento teatrale del film d’animazione ha chiuso definitivamente i battenti: si tratta della prima vittima effettiva della pandemia da coronavirus.

Gli spettacoli si sono fermati lo scorso marzo e non riprenderanno perché i costi di tre produzioni sono diventati eccessivi: oltre a Frozen (che è risultato comunque il meno redditizio), a Broadway fino a pochi mesi fa erano in corso anche Aladdin e Il re leone.

“La produzione di Brodway di ‘Frozen’ non riaprirà i battenti a causa della chiusura totale che ha colpito tutta l’industria e delle risultanti perdite economiche” si legge nel comunicato. “L’ultimo spettacolo si è tenuto mercoledì 11 marzo, per un totale di 825 esibizioni e 26 anteprime“.

La decisione riguarda soltanto New York, visto che il tour nordamericano e le produzioni internazionali in Regno Unito, Australia, Giappone e Germania sono destinate a riaprire a tempo debito. La chiusura degli spettacoli di Broadway permetterà così il riutilizzo di set, costumi e oggetti di scena per le altre produzioni.

Che ne pensate della decisione di far chiudere i battenti al musical di Frozen?

