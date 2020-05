, l’interprete di Lucius Malfoy nella saga cinematografica di, è attualmente impegnato nella promozione stampa di, il film d’animazione della Warner Bros dove presta la voce all’iconico Dick Dastardly.

Durante una chiacchierata fatta con CB.com, l’attore ha espresso le sue idee circa l’ipotesi di vedere, un giorno, dei remake della saga di Harry Potter.

Ecco la sua idea in merito:

Per prima cosa, il termine “franchise” è una parola che applichiamo quando abbiamo a che fare con posti sparsi per il pianeta che servono gli stessi hamburger e delle patatine fritte cotte tutte alla stessa maniera, o a Starbucks o, che ne so, a Staples e robe del genere. Quelli di Harry Potter sono sette splendidi libri che sono stati trasformati in otto meravigliosi film. Penso che qualcuno dovrebbe rifarli? Allo stesso modo di come penso sia necessario un remake del Padrino o di A Qualcuno Pace Caldo o qualsiasi altro memorabile film. La mia idea è che si tratta di film realizzati in maniera perfetta, nel periodo perfetto da persone perfette e che sarebbe una follia rifarli.

Nel caso di un sequel, Jason Isaac ha specificato che sarebbe ben contento di tornare a lavorare nella saga di Harry Potter.

Vi ricordiamo che recentemente è stata lanciata l’iniziativa Harry Potter at Home.

Sul sito lanciato per combattere la quarantena si potranno ascoltare i capitoli di Harry Potter e la Pietra Filosofale narrati da alcuni lettori d’eccezione, il primo dei quali è, ovviamente, Daniel Radcliffe!

Accanto al “ragazzo sopravvissuto” ci saranno Stephen Fry (lettore degli audiolibri), David Beckham (grande appassionato), Dakota Fanning, Claudia Kim (Nagini in Animali Fantastici), Noma Dumezweni (Hermione a teatro in Harry Potter and the Cursed Child) e Eddie Redmayne (Newt Scamander), ma anche alcuni altri ospiti a sorpresa che leggeranno i restanti capitoli del libro (in tutto 17).

Trovate ulteriori dettagli qua.

Cosa ne pensate delle parole di Jason Isaacs sull’ipotesi remake di Harry Potter? Dite la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!