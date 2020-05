Sono passati tre anni dalla scomparsa di, apprezzatissimo attore che, nel corso del tempo, abbiamo potuto apprezzare anche in svariati film diretti da, da Terminator, ad Aliens – Scontro Finale, il secondo episodio della saga di Alien, passando per Titanic e True Lies.

Bill Paxton, che è forse l’unico attore a essere stato eliminato, sul grande schermo, da uno Xenomorfo, da un Predator e da un Terminator, avrebbe festeggiato il suo compleanno nella giornata di ieri. Ed è proprio ieri che uno dei profili ufficiali della saga di Alien presenti sui social, quello della Alien Anthology, ha ricordato Bill Paxton impiegando però una foto sbagliata di Aliens: quella di Michael Biehn.

Entrambi gli attori sono apparsi nella leggendaria pellicola di James Cameron, Paxton nei panni del marine Hudson, Biehn in quelli di Dwayne Hicks.

Ecco, qua sotto, un’immagine della “pietra dello scandalo”.

Nella sezione TV del nostro network abbiamo pubblicato i ricordo di fan e colleghi arrivati online in occasione del suo 65esimo compleanno. Trovate tutto a questo link.

Ecco, a seguire, un estratto del nostro speciale pubblicato per celebrare la carriera di Bill Paxton:

Attori come Bill Paxton sono un tesoro.

Genericamente poco noti, riconoscibili dal volto più che dal nome, eternamente abbonati a ruoli di spalla, trovano la loro apoteosi nella specializzazione. Paxton era delle schiera degli attori massicci, con mascella quadrata e bell’aspetto ma privi dell’unicità e del carisma necessari per ruoli protagonisti (che comunque ha avuto ma nei quali non ha mai brillato). È l’amico, il collega, il cattivo, il luogotenente, il vice per antonomasia, il “buddy” del primo attore, preferibilmente con fucile in mano.

Per dirla in parole più semplici, non arrivi a diventare meme dicendo “Vengono fuori dalle fottute pareti” a caso. È una questione di credibilità, di volto, di tono, serietà e gravità che non cozzino con una frase simile.