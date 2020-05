Durante una recente intervista con Den of Geek , il registae il responsabile dell’animazionehanno parlato della possibilità di unnato da, l’avventura d’animazione diche a causa dell’emergenza Coronavirus ha saltato l’uscita in sala approdando direttamente in digitale negli Stati Uniti proprio oggi.

Stando a Cervone, Scooby! ha dato vita a un nuovo universo Hanna-Barbera da esplorare a tutto tondo:

La cosa ci ha dato molta libertà, anche se abbiamo cercato di onorare le cose che amiamo di questi personaggi, pur portando le giuste innovazioni. Bisogna onorare il passato e la memoria collettiva facendo però cose nuove.

I titoli di coda, in effetti, contengono un accenno al futuro come spiegato da Haller:

Voglio vedere la squadra crescere e lo si accenna anche nei titoli di coda. Questi personaggi sono noti da 50 anni la mia speranza è che continueranno a esserlo per i prossimi 50. Magari tra 100 anni qualcuno farà un altro film di Scooby-Doo.

A seguire la sinossi:

La prima avventura d’animazione di Scooby-Doo per il grande schermo è il racconto inedito delle origini di Scooby-Doo e del più grande mistero nella carriera della Mystery Inc. Il film ci svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati e, in seguito, uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa “can-apocalisse globale”, i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.

Della versione originale fanno parte del cast di doppiatori Kiersey Clemons (“Cattivi vicini 2”; la serie TV “Angie Tribeca”) nei panni di Dee Dee; Zac Efron (“The Greatest Showman”; la saga “Cattivi vicini”) in quelli di Fred; Will Forte (“La rivincita delle sfigate”; la serie TV “The Last Man on Earth”) è la voce del migliore amico di Scooby-Doo, Shaggy; Jason Isaacs (i film di “Harry Potter”; “The OA” in TV) è la voce del famigerato Dick Dastardly; Ken Jeong (“Crazy & Rich”; la trilogia di “Una notte da leoni”) nel ruolo di Dynomutt; Tracy Morgan (“What Men Want”; “30 Rock” in TV) nel ruolo di Captain Caveman; Gina Rodriguez (“Deepwater: Inferno sull’Oceano”; la serie TV “Jane the Virgin”) è la voce di Velma; Amanda Seyfried (i film “Mamma Mia!”; “Ted 2”) è Daphne; l’attore due volte candidato all’Oscar Mark Wahlberg (“The fighter”; “The Departed – Il bene e il male”) è Blue Falcon, mentre Frank Welker (il franchise di “Transformers”) presta la voce a Scooby-Doo.

Il film è diretto da Tony Cervone, candidato all’Annie Award per il film “Space Jam”, e due volte candidato agli Emmy per il suo lavoro su “Duck Dodgers”.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un universo condiviso nato da Scooby!? Diteci la vostra nei commenti!