ha parlato con GMA News di, il film diattualmente in fase di stallo a causa dell’emergenza Coronavirus in cui interpreta il Pinguino.

L’attore ha prima di tutto rivelato di esser cresciuto guardando la serie di Adam West prima di innamorarsi del Batman di Tim Burton, pur ammettendo di non essere un lettore di fumetti.

Quando al film di Matt Reeves ha poi spiegato:

Avevo appena cominciato e non vedo l’ora di tornare. La creazione e l’estetica del personaggio sono state divertenti da affrontare e non vedo l’ora di continuare a esplorarle. Non ho così tanto da fare, ho un certo spazio nel film, ma non sono un protagonista. Ci sono, però, un paio di scene succulente, non vedo l’ora. È una cosa che assolutamente non avevo ancora avuto modo di esplorare, mi sembra un progetto originale e coinvolgente, ma ho appena iniziato il mio viaggio perciò non vedo l’ora di immergermi completamente nella lavorazione.

The Batman uscirà il 1° ottobre 2021.

Il film è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita tempo fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

Quanto attendete The Batman? Dite la vostra nello spazio dei commenti!