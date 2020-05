Qualche giorno fa il Presidente degli Stati Unitiha condiviso in rete sul suo profilo Twitter un video deepfake in cui “si appropriava” del discorso fatto da(AKA il Presidente Thomas J. Whitmore) in una concitata e iconica scena di, noto disaster movie/sci-fi di Roland Emmerich del 1996.

Il video ha generato moltissimo chiacchiericcio in rete, arrivando persino all’attenzione dello stesso Pullman, che tramite l’Hollywood Reporter ha commentato con poche e semplici parole:

La mia voce non appartiene a nessuno tranne che a me, e non corro alla presidenza – quest’anno.

Potete vedere il post di Trump qua sotto:

Ecco la sinossi ufficiale di Independence Day:

Mancano pochi giorni alle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza quando, improvvisamente, il cielo su Washington è oscurato da una gigantesca astronave extraterrestre. Il governo degli Stati Uniti e l’opinione pubblica si interrogano sulle intenzioni dei visitatori. Nell’etere viene captato un misterioso segnale: è, come scopre David Levison, un conto alla rovescia che annuncia un’aggressione senza precedenti contro la Terra.

Nel cast di Independence Day troviamo Bill Pullman, Vivica A. Fox, Will Smith e Jeff Goldblum.

