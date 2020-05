The Disinsider riporta in esclusiva che dopo Raperonzolo , la Disney starebbe lavorando alla rivisitazione di un’altra storia classica, ovvero

Si tratta della celebre fiaba di Hans Christian Andersen che a quanto pare è destinata a un’uscita cinematografica piuttosto che a una su Disney+.

Al momento del progetto si sa poco, se non che Kristin Burr (Cruella, Christopher Robin) figurerà come produttrice.

La Disney, in realtà, ha già portato la storia di Andersen sul grande schermo, in forma animata con la rivisitazione di Frozen – Il regno di ghiaccio. La pellicola di Chris Buck e Jennifer Lee si ispirava alla celebre fiaba e durante le fasi iniziali di sviluppo era stata addirittura intitolata The Snow Queen (La regina delle nevi), ma stando al sito il nuovo film non sarà un adattamento di quello d’animazione.

Sul piccolo schermo la storia della regina della nevi è stata adattata per la serie televisiva C’era una volta, con il volto di Elizabeth Mitchell.

La regina delle nevi è una delle storie più amate di Hans Christian Andersen, ecco la storia:

Gerda e Kai si conoscono da sempre, sono grandi amici. Ma Kai scompare, rapito dalla bellissima Regina delle Nevi e Gerda deciderà di affrontare un avventuroso viaggio in un mondo incantato, certa di poterlo ritrovare. Attraverso paesi diversi e mondi immaginari, personaggi verosimili e magici, riuscirà Gerda a liberare il suo amico dal terribile incantesimo?

