continua a svelare su Twitter alcuni dettagli sul montaggio originale del suo, che è cambiato sostanzialmente nel corso della post-produzione attraverso modifiche e riprese aggiuntive.

I nuovi dettagli diffusi dal regista riguardano innanzitutto il personaggio di Diablo, che avrebbe dovuto sopravvivere agli eventi della pellicola come dimostravano i primi trailer. Il secondo riguarda invece Harley e Deadshoot, interpretati da Margot Robbie e Will Smith, che nei piani originali sarebbero diventati una coppia, presumibilmente dopo la rottura con Joker.

Diablo survived originally, Harley and Deadshot hooked up as a couple. This was changed during reshoots. https://t.co/GMcXMdNAch

Ecco, in effetti, due momenti inediti con Diablo (a fine film) e Harley Quinn e Deadshot:

Qualche giorno fa Ayer ha alluso anche a un finale alternativo in cui vedevamo Joker sopravvivere allo schianto dell’elicottero e stringere un accordo con l’Incantatrice per riprendersi Harley, diventare il re di Gotham e partecipare in generale al terzo atto.

La pellicola, diretta da David Ayer, è uscita nelle sale americane il 5 agosto 2016 e il 13 agosto in Italia. Questa la sinossi:

È bello essere cattivi… Mettete insieme un team dei più pericolosi Super Cattivi che possiate trovare nelle carceri del mondo, dategli il più fornito arsenale a disposizione del governo e mandateli in missione per sconfiggere un’entità insuperabile ed enigmatica. L’ufficiale dell’intelligence degli U.S.A., Amanda Waller ha convocato in gran segreto un gruppo di individui disperati e deprecabili che non ha niente da perdere. Ad ogni modo, dopo aver fallito inevitabilmente la missione ed essersi resi conto di non essere stati scelti per avere successo quanto per la loro colpevolezza riconosciuta, pensate che la Suicide Squad risolverà la questione morendo nel tentativo oppure decideranno sia meglio che ognuno vada per la sua strada?