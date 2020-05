Secondo quanto riportato da Murphy’s Multiverse (via CBM) la cantante e attrice cinese Fala Chen (The Undoing) sarebbe entrata a far parte del cast di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, il cinecomic Marvel che a causa dell’emergenza Coronavirus non uscirà più a febbraio 2021, ma il 7 maggio 2021.

Sebbene la questione non sia stata del tutto confermata la Chen potrebbe andare a rivestire il ruolo dell’agente dell’MI6 Leiko Wu.

Ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi sviluppo.

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 7 maggio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo).

Nel corso della promozione di Il diritto di opporsi, il regista ha parlato del prossimo sottolineandone la grande importanza:

“Sono cresciuto senza un supereroe al quale ispirarmi” ha raccontato il cineasta all’Hollywood Reporter. “Mi sentivo legato a Spider-Man da ragazzino, principalmente perché indossava una maschera che gli copriva il volto, perciò mi immaginavo sotto quella maschera. Adorerei dare a mio figlio un supereroe da prendere come modello. Per me è un onore avere l’opportunità di raccontare questa storia“.

Tony Leuing interpreta il Mandarino mentre Simu Liu interpreta il protagonista Shang-Chi. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Quanto attendete Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings? Ditecelo nei commenti!