Un utente su Reddit ha così provato a svelare l’arcano, proponendo la sua teoria secondo cui l’ultima illusione di Mysterio non sarebbe stata far credere a Peter che la sua morte fosse reale, ma che E.D.I.T.H. lo fosse:

Ogni volta che Peter e Mysterio hanno una domanda o una richiesta per E.D.I.T.H., pronunciano il suo nome (in modo non molto diverso da Siri or Alexa) a parte due sole eccezioni: Quando Mysterio ordina ai droni di fare fuoco, finendo per causare la sua stessa “sconfitta” Quando Peter chiede se Mysterio è davvero morto Per rendere l’illusione [della sua morte] convincente, Mysterio trasmette un file audio che imita la voce di E.D.I.T.H. (viene mostrato che può anche imitare la voce di Nick Fury, tra le altre). […] Poi, quando Peter chiede a E.D.I.T.H. se è davvero morto, la stessa imitazione lo conferma. Peter non pronuncia il suo nome, perciò gli occhiali non colgono la domanda e non si illuminano come negli altri casi. E poi dopo questo si vede sul display di Williams che ci sono ancora 500 droni attivi dopo che Peter ha dato l’ordine di eliminare quelli di E.D.I.T.H. (Mysterio e la sua squadra avevano i loro droni molto prima di E.D.I.T.H.), perciò avrebbe potuto esserci un altro drone invisibile che ha detto a Peter che Mysterio era morto.

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.

