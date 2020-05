Quando Collider ha intervistatochiedendogli cosa stesse facendo per tenersi occupato in quarantena , il conduttore Dan Dunn non si aspettava che il regista svelasse di aver lavorato al seguito di

Nell’intervista il regista ha ammette:

Durante la quarantena ho scritto in maniera costante come non facevo dall’estate del 1985. E ci tengo a precisare che non mi sono mai considerato uno scrittore. Ho sempre scritto con l’intenzione di entrare in questo mondo, perché nulla può impedirti di metterti di fronte a una tastiera e scrivere.

Quando è stata annunciata la quarantena qui a New York, per preservare la mia sanità mentale e tenermi occupato, ho deciso che avrei scritto, che sarei tornato a scrivere. Così nelle prime 6-7 settimane, ho finito 3 sceneggiature. Una era un rimaneggiamento, una era una storia originale e un’altra un adattamento di un romanzo che volevo fare. Quella originale era il sequel di “Sesso, bugie e videotape”. Era un’idea che mi ronzava in testa da un po’, mi sono reso conto di aver trovato un modo per tornarci e così l’ho scritto. E adesso voglio realizzarlo.