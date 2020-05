Come sappiamo lo Snyder Cut didebutterà ufficialmente il prossimo anno sulla piattaforma streaming HBO Max. Lo stesso Zack Snyder lo ha annunciato poche ore fa nel corso di un commento in diretta su Vero dedicato all’

Per l’occasione sono stati diffuso in rete anche dei poster promozionali di questa nuova versione della pellicola, denominata Zack Snyder’s Justice League.

Potete ammirare tutti i poster qua sotto:

Il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget aggiuntivo tra i 20 e i 30 milioni di dollari stando all’Hollywood Reporter. La squadra originale tornerà per finire la colonna sonora (presumibilmente quella di Junkie XL), il missaggio e gli effetti visivi, mentre il cast potrebbe essere coinvolto per eventuali sessioni aggiuntive di doppiaggio.

Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti.

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece. Da allora si sono susseguite voci circa una fantomatica “Snyder Cut” del film, sulla quale voci interne alla Warner Bros. hanno sempre cercato di gettare acqua sul fuoco sostenendo che per completare il film ci vorrebbero “milioni e milioni di dollari” e che la major difficilmente sarebbe disposta a investire tanto per distribuire il film, alla peggio, su HBO Max. Questo non ha comunque fermato il regista dal diffondere immagini e informazioni sulla Snyder Cut.

Cosa ne pensate dei poster dello Snyder Cut di Justice League? Diteci la vostra nei commenti!

FONTI: Vero, Impawards