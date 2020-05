Nonostante manchi ancora molto all’uscita die di Venom: La furia di Carnage , la Sony Pictures continua con il suo piano di espansione del suo universo Marvel, affidando la regia di un nuovo misterioso progetto a, la regista di alcuni episodi di

Non è ancora chiaro di quale film si tratti, ma fonti di Variety sostengono che la storia sia incentrata su Madame Web. Al momento il film non ha ancora degli sceneggiatori, ma pare che nel mirino dello studio ci siano attrici del calibro di Charlize Theron e Amy Adams, anche se a nessuna delle due sarebbe già stata fatta una proposta.

La Clarkson aveva diretto l’episodio pilota del prequel del Trono di Spade che poi la HBO ha deciso di non portare avanti ed era stata vicinissima a dirigere Star Trek 4. Avrà più fortuna con la Sony?

Di un film su Madame Web già si vociferava di alcuni mesi, anche se l’ultima notizia parlava in effetti del fatto che la Sony Pictures avesse ingaggiato Matt Sazama e Burk Sharpless (sceneggiatori di Morbius) per scrivere un film.

Anche nota come Cassandra Webb, Madame Web è stata creata da Denny O’Neil (testi) e John Romita Jr. (disegni) e ha debuttato nella serie The Amazing Spider-Man (vol. 1) n. 210. Tra i suoi poteri, la chiaroveggenza e diverse abilità (come quelle psichiche) che le permettono di apparire alle persone in forma astrale.

Oltre ai fumetti è apparse anche nella serie animata di Spider-Man.