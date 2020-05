La notizia arriva dal regista in persona: Esai Morales è entrato nel cast di. L’attore, di recente visto incon Viola Davis, interpreterà – stando a Deadline – l’antagonista del film subentrando a

Non sono chiari i motivi della sostituzione, ma è possibile che lo slittamento delle riprese abbia creato problemi con l’agenda di Hoult.

We all face the same fate… #MI7MI8

Di Hoult aveva parlato Simon Pegg proprio in un’intervista recente:

Ricordo di essere entrato in camerino prima che le riprese slittassero e di aver fatto una chiacchierata con Nicholas Hoult. Mi sentivo un veterano, con quattro film sulle spalle, mentre per lui si trattava del primo. Mi stava parlando dei suoi allenamenti e io sono rimasto sorpreso: “Perché a me non li fanno fare? Ho già girato quattro film! Che c’è, sono da buttare via?”. È stato divertente fare l’uomo navigato, un po’ come Ving [Rhames] si è sentito quando l’ho conosciuto per il terzo film. Ora è arrivato a sei.