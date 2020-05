Grab a front row seat in Party Royale for a world premiere!

Catch the latest trailer for Christopher Nolan’s @TENETFilm at the top of every hour on the big screen starting at 8 PM ET.

ʇnO sunᴚ ǝɯı⊥ ǝɹoɟǝq ʇı ǝǝS pic.twitter.com/ZiNfxaRQ7U

— Fortnite (@FortniteGame) May 21, 2020