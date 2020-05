Il musicista franceseha avuto modo di parlare di, il nuovo film diche, stando ai piani pre-pandemia della 2oTh Century Studios, doveva essere presentato al Festival di Cannes (ecco il primo trailer uscito a febbraio ).

Parlando insieme a Indiewire, l’acclamato musicista ha svelato di aver già avuto la possibilità di vedere una versione ultimata della pellicola che definisce, senza mezzi termini, come “straordinaria”:

È anche più sontuoso di The Grand Budapest Hotel, un film che è stato osannato dalla critica. Ho visto tempo fa la versione ultimata di The French Dispatch ed è straordinario. È così intenso e diverso, la maniera in cui Wes Anderson, con ogni lungometraggio, riesce a espandere il suo talento in un’altra dimensione è fantastico. Questè p davvero incredibile. È bello, è divertente, è folle, è di tutto. Molteplici storie in location differenti e così tante idee in ogni ripresa. Tantissime! Il cervello di Wes si muove velocissimo! Per non parlare delle performance che, nelle opere di Wes Anderson, sono un verio e proprio ensemble. Cosa che avviene anche qua dove però ci sono anche straordinari assoli e duetti. Adrien Brody, Benicio del Toro, Léa Seydoux da sola o con Benicio. Ci sono momenti grandiosi.