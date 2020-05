È stata un’evoluzione divertente, d è una cosa che cerco sempre di capire, come cambia un personaggio nel tempo. E penso che ci sia molto altro da esplorare ancora con quel personaggio. Quindi sono interessato a sapere dove verrà collocato in futuro.

Non sappiamo ancora quale sarà il destino deglidopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney, tuttavia in molti degli interpreti apparsi nei passati film dei Mutanti hanno espresso nel tempo la volontà di voler tornare nei panni dei loro personaggi anche in futuro. Ad esempioparlando con Variety durante al promozione della serie TV Hulu The Great ha effettivamente rivelato che non gli dispiacerebbe affatto tornare nei panni diin un possibile futuro:

Hoult, ricordiamo, ha interpretato Bestia nei film “prequel” dei film degli X-Men, ovvero L’Inizio, Giorni di un Futuro Passato, Apocalisse e Dark Phoenix.

Questa la sinossi:

La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Genosha, per salvare la vita della loro amica.

Nel film troveremo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.

