Il “furto del tempo” (come lo definisce Scott Lang) è uno degli snodi principali di Avengers: Endgame ed è stata sicuramente una delle sfide più difficili da affrontare, vista sia la complessità dell’argomento “viaggio nel tempo” sia il suo essere una tematica ricorrente e rivisitata molto spesso in ambito cinematografico o nel campo della fantascienza.

In aiuto dei Marvel Studios sono accorse teorie ideate dalla Perception, che si auto-definisce come un “laboratorio di progettazione atto all’esplorazione del processo visionario della fantascienza volta a pensare e a costruire un possibile futuro“.

In parole povere, si tratta di ideatori di soluzioni fantascientifiche di possibile attuazione in un futuro prossimo e magari anche non molto lontano, sia a livello pratico che concettuale.

Potete ammirare la gallery che raccoglie decine di idee e ipotesi diverse di viaggio nel tempo qui sul loro sito (e vi consigliamo anche di dare un’occhiata all’intera sezione, dedicata al loro lavoro per Avengers: Endgame), mentre qui sotto vi proponiamo alcune delle più interessanti.

Come potete vedere i professionisti di Perception si sono focalizzati su soluzioni alternative per il viaggio nel tempo di Avengers: Endgame, talvolta addirittura con un occhio di riguardo al materiale dei fumetti.

Ad esempio vediamo il Tempo come un vero e proprio essere vivente, o le anime dei protagonisti che lasciano i loro corpi per andare dai loro stessi del passato, eliminando la componente fisica del viaggio, o ancora l’utilizzo di un amuleto come “segnatempo” per tornare al luogo e al momento preciso in cui quell’oggetto si trovava nel passato designato.

