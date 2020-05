Sembra che il trailer dello Snyder Cut disia una priorità di Zack Snyder, a giudicare da un commento fatto dal regista su Vero in risposta i fan.

“Immagino tu sia impegnato nel montaggio. Posso aspettarmi un trailer però? Insomma, hai detto che sarà un film interamente nuovo“. Il regista ha così confermato: “Ci sto lavorando“.

Visto che il progetto arriverà su HBO Max nel 2021 sembra improbabile che il lancio di un trailer sia cosa imminente, ma potrebbe arrivare durante l’estate, magari approfittando della versione online del Comic-Con di San Diego.

Da The Wrap intanto arrivano alcune informazioni aggiuntive sullo Snyder Cut, come riportato da Umberto Gonzalez:

Non ci saranno riprese aggiuntive di alcun tipo con gli attori. Solo doppiaggio aggiuntivo. Ecco una cosa che non è stata ancora riportata: Snyder voleva girare alcune scene aggiuntive, ma HBO Max gli ha detto di no. “Ti diamo i soldi per la post-produzione, per gli effetti, per la colonna sonora e anche per il doppiaggio aggiuntivo, ma nessuna ripresa aggiuntiva”.

Ha poi aggiunto:

Il film è praticamente pronto. Questo serve per chiudere il cerchio, per finire la storia. Magari non tutta la storia visto che Zack aveva un piano dai tre ai cinque film. Ma questo Snyderverso, come lo chiamo io, finirà con lo Snyder Cut. Non aspettatevi spin-off per Batman o con Ben Affleck o nulla di simile.

Intanto il regista è già tornato attivo su Vero, come potete vedere. In un post ha risposto al tweet di Harry J. Lennix (Martian Manhunter sotto mentite spoglie nell’Uomo d’Acciaio e in Batman V Superman).

In un altro ha mostrato una foto inedita dal suo montaggio:

Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget aggiuntivo tra i 20 e i 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

Fonte: SR, CB