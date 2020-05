Qualche giorno fa un redditor ha scovato una curiosa easter egg dedicata adpresente in, l’ottavo episodio della saga scritto e diretto da

L’omaggio in questione è visibile nel prologo della pellicola quando la Resistenza sta affrontando il Primo Ordine e i suoi temibili Star Dreadnought.

In Aurebesh su una delle bombe possiamo scorgere la scritta “Han Says Hi”, Han vi saluta.

Potete vedere il frame direttamente qua sotto:

Come spiega Wikipedia:

L’aurebesh è un alfabeto artificiale creato e incluso nell’universo fantascientifico di Guerre stellari. Era usato per rappresentare graficamente il linguaggio Basic Galattico. Il nome deriva dalla combinazione delle due prime lettere, Aurek e Besh, analogamente a quanto avviene con la parola “alfabeto” che combina le due lettere Alfa e Beta. L’aurebesh usava consonanti, vocali, digrafi e punteggiatura. Le parole erano separate da spazi. L’aurebesh si scriveva solitamente da sinistra a destra o dall’alto al basso, tuttavia si potevano notare scritti anche invertiti a specchio. Il simbolo per il credito era il resh (la R di Repubblica). Le origini dell’alfabeto e il momento della sua implementazione non sono conosciuti. Esisteva probabilmente molto prima della Guerra Civile Jedi e veniva usato comunemente anche dopo la caduta dell’Impero.

Han Solo, lo ricordiamo, è uscito di scena in Star Wars: Il Risveglio della Forza per mano di suo figlio Kylo Ren / Ben Solo ed è poi ricomparso, con un cammeo, in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker.

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

