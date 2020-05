View this post on Instagram

It wasn’t needed in the end but we did design the inner workings and kyber crystal cage for Rey’s lightsaber. Drawn before we knew what colour the blade would be. Swipe for animation. – – – – – #lightsaber #propdesign #propdesigner #propmaking #3dmodeling #3dmodel #industrialdesign #filmdesign #madewithmodo #modo3d #conceptart #conceptartist #conceptdesigner #graflex #graflexflash #lightsaberhilt #lightsaberdesign #riseofskywalker #theriseofskywalker #industrialdesigner #starwarsprop #starwarsprops #darkreycosplay #reycosplay #reyskywalker #kybercrystal #kybercrystals