La serie di documentari Disney+ Oggetti di scena rappresenta un viaggio nostalgico e affascinante nei dietro le quinte dei film più celebri della casa di produzione con sede a Burbank.è il primo film in stop motion prodotto dalla Disney sotto l’allora etichetta Touchstone Pictures. Tutti i set e i personaggi vennero costruiti con una particolare cura nei dettagli e in molteplici copie, lasciando negli archivi un vero e proprio patrimonio die aneddoti.

Ecco quello che abbiamo scoperto sui dietro le quinte di Nightmare Before Christmas guardando il terzo episodio di Oggetti di scena:

Jack Skeleton venne costruito molto prima della nascita del film

Nightmare Before Christmas è un film del 1991, ma una prima marionetta di Jack Skeleton era già pronta nel 1982 quando Tim Burton e lo scenografo Rick Heinrichs stavano lavorando al progetto del film come uno speciale televisivo della durata di 30 minuti. L’idea venne presto accantonata e riemerse anni dopo nella forma del lungometraggio che conosciamo. L’aspetto del personaggio era già all’epoca quello definitivo poi portato sul grande schermo. L’ossatura della scultura è quasi interamente realizzata con il fil di ferro, che conferisce un’insolita resistenza a questi oggetti di scena, solamente molto fragili.

Come catturare l’anima del film

Il progetto di Nightmare Before Christmas era molto caro a Tim Burton che lo plasmava e lo definiva lavorando nei ritagli di tempo tra i vari impegni per la Disney. Un giorno il regista presentò ai colleghi una manciata di disegni e una poesia. In queste piccole opere erano contenute le fondamenta di ciò che sarebbe diventato il film.

Jack ha la tendenza a liquefarsi

Il compositore Danny Elfman che ha creato la colonna sonora del film e prestato la voce a Jack è un grande collezionista di memorabilia del cinema e possiede in una teca di cristallo la marionetta di Jack Skeleton in versione Babbo Natale. C’è però un problema: l’oggetto richiede regolare manutenzione perché il materiale con cui è realizzata tende a sciogliersi con il tempo, con il rischio di ritrovare questo prezioso artefatto… liquefatto al suolo, se conservato nel modo sbagliato.

“Ho perso la testa”

La testa di Jack è stata ideata per essere estremamente mobile. Si può rimuovere facilmente dal suo corpo per sostituirla con altre espressioni del suo volto. Sono state create quindi numerosissime facce di Jack (e degli altri personaggi): una per ogni sfumatura di espressione

Distruggere i set

I 24 set del film sono stati costruiti all’incredibile velocità di un set e mezzo a settimana, per un lavoro totale di più di due anni. Normalmente i set (non importa quanto elaborati siano) vengono distrutti per fare spazio ad altri alla fine della produzione. Così è stato anche per il film diretto da Henry Selick, o almeno in parte. Abbiamo infatti tanti reperti di Nightmare Before Christmas, dai modellini alle parti della scenografia, perché la produzione aveva dato il permesso al cast e alla troupe di tenere per sé gli artefatti rimasti.

Sui passi di Jack

L’iconica scena della passeggiata di Jack sulla collina che si srotola sulle note di Re Del Blu Re Del Mai è stata creata grazie a un complesso meccanismo all’interno della struttura a spirale che le permetteva di srotolarsi senza rompersi. Dei fori in cima (non visibili in camera) permettevano di fissare il pupazzo alla struttura. Allo stesso modo, quando il protagonista del film cammina nella neve è stata usata una speciale schiuma che reagiva al peso della marionetta restituendo un effetto molto simile a quello della leggerezza della neve. Le orme che vediamo sul suo cammino sono quindi “autentiche”.

La carica dei 227

Gli animatori hanno creato 227 pupazzi per realizzare il film. La cifra esclude le migliaia di insetti dentro Bau Bau.

Cambi di forma

Nella idee iniziali contenute nei bozzetti di Tim Burton Sally era molto diversa da come è ora. Come detto dalla sceneggiatrice Caroline Thompson: “era formosa, una sorta di vamp”. Ma era difficile rispecchiarsi con il suo carattere, è stata quindi resa più fragile fisicamente e forte caratterialmente. È stata ridisegnata con degli abiti che sembrano composti da stoffe recuperate nell’immondizia. Un cambio decisamente radicale rispetto alla prima versione.

