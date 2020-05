La Funko ha annunciato l’arrivo di alcune figure della linea POP! dedicate ai protagonisti di, cult animato in stop-motion diretto da Tim Burton e arrivato nelle sale nel 2005.

Le figure (che saranno disponibili per l’acquisto da agosto) sono dedicate a Victor Van Dort, la sposa cadavere e al cane (defunto) briciolo (Scraps).

Potete vedere l’immagine dei prodotti qua sotto:

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale di La Sposa Cadavere:

Ambientato in un villaggio europeo del XIX secolo, questo lungometraggio animato in stop-motion segue la vicenda di Victor (doppiato da Johnny Depp nella versione originale), un giovane scappato nella foresta che si ritrova congiunto in matrimonio a una misteriosa sposa cadavere (Helena Bonham Carter), mentre la sua vera sposa Victoria (Emily Watson) attende abbandonata nel mondo dei vivi. Anche se la vita nel regno dei morti si dimostra molto più movimentata della sua rigida educazione, Victor impara che non c’è nulla in questo mondo – o nel prossimo – che lo possa tenere lontano dal suo unico vero amore. E’ un racconto di ottimismo, sentimento e vita ultraterrena davvero vivace, narrato nell’ormai classico stile Burton.